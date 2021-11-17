علماء دمشق: المرسوم التشريعي رقم 28 عزز دور المجلس العلمي الفقهي
أعرب علماء دمشق عن تقديرهم العالي لصدور المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.
ووجه العلماء في برقية لهم عقب اجتماعهم في مبنى وزارة الأوقاف أمس شكرهم للسيد الرئيس بشار الأسد لإصداره المرسوم التشريعي رقم 28 الذي عزز دور المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف والمؤسسة الدينية.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الاثنين الماضي المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.