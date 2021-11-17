لقاء برلماني سوري روسي

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه وفداً برلمانياً روسياً اليوم عمق ومتانة العلاقات السورية الروسية التي رسختها قيادتا البلدين الصديقين لافتاً إلى الدعم الروسي لسورية في محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصار عليه.

وأشار صباغ خلال لقائه الوفد في مجلس الشعب اليوم إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً معرباً عن أمله في تعميقها أكثر وتكثيف الزيارات مستقبلاً وتبادل الخبرات بين مجلسي الشعب والدوما وجمعية الصداقة السورية الروسية.

وثمن صباغ الدور الكبير الذي قامت به روسيا إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ودعمها صمود الشعب السوري مهنئاً رئيس مجلس الدوما بمناسبة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومشيداً بالنزاهة التي اتسمت بها.

من جهتها لفتت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي انا كوزنيتسوفا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولا سيما البرلمانية وأن فكرة إقامة علاقة الصداقة والتعاون بين أقاليم ومحافظات البلدين مستمرة في إطار العمل المشترك لجمعية الصداقة البرلمانية السورية الروسية.

بدوره بين عضو مجلس الدوما الروسي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السورية ديمتري سابلين أن العلاقة مع أعضاء مجلس الشعب علاقة ودية والعمل اليومي مستمر على مستوى لجنة الصداقة لترجمة هذه العلاقة والجهود المبذولة بشكل يعود بالفائدة على الشعب السوري.