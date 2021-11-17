مراسيم بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.
وفيما يلي نص المراسيم:
المرسوم رقم (347)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة /1/ ينهى تعيين السيد ابراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المادة /2/ يعين السيد عامر اسماعيل هلال محافظا لمحافظة اللاذقية.
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (348)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة /1/ ينهى تعيين السيد محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب.
المادة /2/ يعين السيد ثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب.
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (349)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة /1/ ينهى تعيين السيد همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء.
المادة /2/ يعين السيد نمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء.
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم (350)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي..
المادة /1/ ينهى تعيين السيد مروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا.
المادة /2/ يعين السيد لؤي خريطه محافظاً لمحافظة درعا.
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في12-4-1443 هجري الموافق لـ 17-11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد