وكالة الفضاء الروسية: سنسلّم لبنان صور الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ

صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” ديمتري روغوزين، اليوم الأربعاء، بأنَّ “الوكالة ستُسلّم الحكومة اللبنانية صوراً لميناء بيروت قبل الانفجار الذي وقع هناك في عام 2020 وبعد حدوثه”.

وقال روغوزين: “لقد وقّعت اليوم على وثيقةٍ مع ملحق مفصّل بناءً على طلبٍ من الرئاسة اللبنانية، بخصوص الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت”.

يُذكر أنه في الـ 29 من تشرين الأول الماضي، أعلم الرئيس اللبناني ميشال عون روسيا، رسمياً، عن طريق سفيرها في بيروت ألكسندر روداكوف، برغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الاصطناعية الروسية، التي التُقطت في يوم الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء بيروت.

وسبق ذلك بأيام قول الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر “فالداي”، إن بلاده سوف تدرس إمكان المساعدة في التحقيق المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، وستقدّم صور الأقمار الاصطناعية إن توافرت.

وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في الـ 4 من آب في استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح. كذلك، ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.