40067 طن تقديرات الزيتون بريف دمشق

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

ذكر مدير مكتب الإنتاج و الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي دمشق عماد سعادات أن تقديرات الإنتاج الأولية من ثمار الزيتون لهذا العام تبلغ نحو 40067 طن، مبيناً أن محافظة ريف دمشق من المحافظات الرئيسية لزراعة الزيتون, ويشكل المصدر الرئيسي لرزق بعض الفلاحين, ونتيجة ظروف الحرب وانحباس الأمطار تعرضت أشجار الزيتون في بعض مناطق المحافظة لأضرار كبيرة ومنها اليباس, إضافة إلى عدم العناية والسقاية والقطع الجائر ونتيجة ذلك يبدأ المزارعون بإعادة ترميم حقولهم المزروعة بالزيتون بشراء الغراس من مشاتل التابعة لمديرية الزراعة والمشاتل الخاصة لتعويض خساراتهم, وبالنسبة للأصناف التي يعتمد عليها المزارعون منها القيسي – الصوراني – نيبالي- مصعبي- الماوي- استنبولي- الجلط- تفاحي- و الخضيري, و هذه الأصناف فيها فائدة مائدة ومنها فائدة زيتي, حيث بدا جني المحصول في ريف دمشق 15/ 10 وبلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 12280 هكتار سقي, و7187 هكتار بعل , وبلغ عدد الأشجار الإجمالي بالمحافظة بالإلف 4 , 8022 شجرة سقي، و8 , 4781 شجرة بعل , و كمية الزيت المتوقعة الإنتاج تبلغ 6010 طن وتبلغ تكلفة إنتاج كغ الزيتون 2000 ليرة , سقي و1500 ليرة بعل , وتبلغ تكلفة إنتاج كغ الزيت 12000 ليرة ..