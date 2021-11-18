إغلاق مركز تكامل يربك أهالي الزبداني

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

فوجىء أهالي الزبداني بإلغاء مركز لشركة تكامل للبطاقات الذكية، ما سبب معاناة كبيرة للأهالي باضطرارهم للذهاب إلى العاصمة، ثم مدينة جرمانا، لإصدار بطاقاتهم أو معاملاتها، متسائلين عن سبب إلغاء المركز وإغلاقه بوجه المراجعين.

رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس باسل الدالاتي اعترف بالمعاناة الكبيرة للأهالي من أجل الحصول على البطاقة الذكية، لاسيما أنه كان هناك مركز لتكامل في المدينة تم تجهيزه من قبل مجلس المدينة، واشتغل لمدة طويلة قرابة السنتين تقريباً عند منح البطاقة الذكية للمواطنين، يضم حوالي عشرة موظفين تم تأهيلهم من قبل شركة تكامل، ورواتبهم من شركة تكامل، مشيراً إلى تخفيض عدد الموظفين من قبل الشركة، ومن ثم تم إغلاق المركز من قبل الشركة أيضاً لعدم وجود مراجعين له، والمركز مغلق منذ حوالي ستة أشهر تقريباً.