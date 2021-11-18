الرئيس الصيني يلقي خطاب توضيحي عن المنجزات والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الشيوعي الممتد لمائة عام

بتكليف من المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الخطاب في الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب. وتمت مناقشة القرار والموافقة عليه خلال الجلسة الكاملة التي عقدت في بكين خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني قال فيها:

أولا، التفكير في موضوع نقاش للدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب.

ظل حزبنا يولي اهتماما بالغا لتلخيص التجارب التاريخية. وفي فترة يانآن، كان الرفيق ماو تسي تونغ قد أشار إلى:”إنه لا يمكننا معالجة الأمور بشكل أفضل، إذا لم نفهم تاريخ الحزب جيدا، ولم نعرف تماما الطريق الذي سلكه الحزب في تاريخه.” وفي اللحظة الحاسمة لكسب النصر النهائي في حرب مقاومة العدوان الياباني، أي في عام 1945، فقد أجازت الدورة الكاملة السابعة للجنة المركزية السادسة للحزب «قرار حول بعض المسائل في تاريخ الحزب»، ولخصت بذلك تاريخ الحزب وتجاربه وعبره في حقبة ما بعد تأسيس الحزب وخاصة في الفترة من الدورة الكاملة الرابعة للجنة الحزب المركزية السادسة إلى ما قبل عقد اجتماع تسونيي، وتوصلت إلى نتائج نهائية بشأن بعض المسائل المهمة في تاريخ الحزب، وجعلت جميع أعضاء الحزب ولا سيما كبار كوادره يتوصلون إلى اتفاق على معرفة المسائل الأساسية للثورة الصينية، وزادت من التضامن داخل كل الحزب، مما خلق ظروفا كافية لعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب بنجاح، ودفع بقوة تطور قضية الثورة الصينية.

وبعد دخول فترة الإصلاح والانفتاح الجديدة، فقد قال الرفيق دنغ شياو بينغ” إن التجارب الناجحة في التاريخ هي ثروة ثمينة، والتجارب الخاطئة أو الفاشلة هي ثروة نفيسة أيضا. ومن شأن وضع المبادئ والسياسات حسب هذه النظرة تحقيق إجماع في الآراء والتوصل إلى تضامن جديد داخل الحزب كله. وإن الأساس من هذا القبيل هو الأكثر موثوقية.” وفي عام 1981، أجازت الدورة الكاملة السادسة للجنة الحزب المركزية الحادية عشرة «قرار حول بعض المسائل في تاريخ الحزب منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية»، وقد استعرضت بذلك تاريخ الحزب قبل تأسيس الصين الجديدة، ولخصت التجارب التاريخية في الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكي، وأعطت تقييمات لبعض الأحداث والشخصيات المهمة، وخاصة أعطت تقييما صحيحا للرفيق ماو تسي تونغ وأفكاره، فنجحت في التمييز بين الحق والباطل وتقويم النظرات الخاطئة من الناحيتين “اليسارية” واليمينية وتحقيق إجماع في الآراء داخل الحزب كله، مما أحدث تأثيرا مُهِما في تشجيع جميع أعضاء الحزب على الاتحاد كرجل واحد للتطلع إلى الأمام ودفع عمليات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث الاشتراكي بشكل أفضل.

وحتى الآن، فقد مضت 76 عاما على صياغة القرار الأول حول تاريخ الحزب، ومضت 40 عاما على صياغة القرار الثاني حول تاريخ الحزب. وخلال الـ40 عاما الماضية، تطورت قضايا الحزب والدولة إلى الأمام بخطوات واسعة، كما تطورت نظريات الحزب وممارساته إلى الأمام بخطوات واسعة. ولدينا حاجة موضوعية وظروف ذاتية لإنجاز تلخيص شامل للمنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام وعلى وجه الخصوص للمنجزات المهمة والتجارب التاريخية خلال ما يزيد عن 40 عاما من الإصلاح والانفتاح، انطلاقا من نقطة بداية تاريخية جديدة وعند استعراض الماضي والتطلع إلى المستقبل.

وترى لجنة الحزب المركزية أن التلخيص الشامل للمنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام في اللحظة التاريخية المهمة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحزب، وفي اللحظة التاريخية الحاسمة لنجاح الحزب والشعب في تحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ولتقدمهما نحو أهداف الكفاح الواجب إنجازها عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية بشكل شامل، يتحلى بأهمية فعلية عظيمة ومغزى تاريخي بعيد المدى بالنسبة لدفع كل الحزب للتوصل إلى إجماع في الآراء ووحدة في الإرادة والعمل إلى حد أكبر، وللاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد وقيادتهم لإحراز انتصارات عظيمة جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وتعتقد لجنة الحزب المركزية أن مسيرة كفاح الحزب الممتد لمائة عام فخمة، وفترتها الزمنية طويلة، وتشتمل على مجالات واسعة، فهناك مسائل عديدة تتطلب بحثها. وعلى وجه العموم، يلزمنا التلخيص الجيد للمسيرة المشرقة التي قطعها الحزب، والمنجزات الباهرة التي حققها الحزب من خلال الاتحاد مع الشعب وقيادته، وتجارب الحزب القيمة في دفع عمليات الثورة والبناء والإصلاح، والنظريات والممارسات لتقدم قضايا الحزب والدولة بعزيمة قوية منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، وذلك على ضوء مطالب تلخيص التاريخ واستيعاب القانون الموضوعي وترسيخ الثقة والتوجه إلى المستقبل. وعلى وجه التحديد، يجب علينا إجراء بحث معمق للمسيرة الممتدة لمائة عام من قيادة الحزب لأبناء الشعب في القيام بالثورة والبناء والإصلاح، بهدف التلخيص الشامل للمسيرة التاريخية العظيمة لتقدم الحزب من نصر إلى آخر وللمآثر التاريخية العظيمة التي سجلها الحزب من أجل الدولة والأمة؛ وإجراء بحث معمق للمسيرة الممتدة لمائة عام من تمسك الحزب بدمج المبادئ الأساسية للماركسية مع الواقع الملموس الصيني والثقافة التقليدية الصينية الممتازة وعمله على دفع صيننة الماركسية باستمرار، بهدف تعميق فهم واستيعاب نظريات الحزب الابتكارية في العصر الجديد؛ وإجراء بحث معمق للمسيرة الممتدة لمائة عام من استمرار الحزب في صيانة تضامنه ووحدته والحفاظ على سلطة لجنته المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة، بهدف الفهم العميق لأهمية تعزيز البناء السياسي للحزب باعتباره ميزة واضحة وتفوقا سياسيا للحزب الماركسي؛ وإجراء بحث معمق للمسيرة الممتدة لمائة عام من سعي الحزب لتحقيق سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية، بهدف الإدراك العميق لما بين الحزب والشعب من رابطة الدم واللحم المتمثلة في تقاسم الحياة والموت والسراء والضراء، سعيا لتحقيق سعادة الشعب بشكل أفضل وتسجيل مآثر تاريخية جليلة بالاعتماد على الشعب؛ وتعميق الدراسة للمسيرة الممتدة لمائة عام من قيام الحزب بتعزيز البناء الذاتي ودفع الثورة الذاتية، بهدف تقوية الثبات والدأب المتمثلين في أن إدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل ستظل سائرة على طريقها، وضمان أن يظل الحزب نواة قيادية قوية في المسيرة التاريخية للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها في العصر الجديد؛ وإجراء بحث معمق في قانون تطور التاريخ واتجاهه العام، بهدف الإمساك دائما بزمام المبادرة في كل المراحل التاريخية لتطور قضايا الحزب والدولة خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد، وزيادة الشجاعة والقوة لتركيز الاهتمام على الأهداف المقررة والتوجه إلى المستقبل بما يفيض حماسة ونشاطا.

وترى لجنة الحزب المركزية أنه عند تلخيص المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام، يجب الالتزام بالمنهج العلمي للمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، والنظر إلى تاريخ الحزب بوجهات نظر محددة وتاريخية وموضوعية وشاملة ومرتبطة ومتجددة. ويتعين التمسك بوجهة النظر السليمة إلى تاريخ الحزب وتبني مفهوم التاريخ العام، واستيعاب الموضوع الرئيسي والخط الرئيسي والجوهر الأساسي لتطور تاريخ الحزب بشكل دقيق، والتعامل الصحيح مع الأخطاء والنكسات التي مرّ بها الحزب في طريق تقدمه، واستلهام خبرات من نجاحاته، وأخذ دروس من أخطائه، لشق طريق إلى النصر باستمرار. وينبغي معارضة العدمية التاريخية بموقف واضح، وتعزيز الإرشاد الفكري والتحليل النظري، وإيضاح المعرفة الغامضة والإدراك الأحادي حول بعض المسائل التاريخية الكبرى في تاريخ الحزب، للتوصل إلى الإصلاح الجذري على خير وجه.

وفي عملية صياغة مسودة القرار لهذه الدورة الكاملة، طلبت لجنة الحزب المركزية بوضوح التركيز على النقاط التالية:

الأول، تسليط الضوء على تلخيص المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام.

الثاني، إبراز النقطة الجوهرية المتمثلة في العصر الجديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

الثالث، الاهتمام باتفاق التقييمات للأحداث والاجتماعات والشخصيات المهمة مع استنتاجات لجنة الحزب المركزية المتاحة.

ثانيا، عملية صياغة مسودة القرار

في آذار هذا العام، قرر المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية أن تقوم الدورة الكاملة السادسة للجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة بدراسة مركزة وتلخيص شامل للمنجزات العظيمة والتجارب التاريخية لكفاح الحزب لمدة مائة عام، كما قرر تشكيل فريق لصياغة الوثيقة أتولى رئاسته وينوب عني الرفيقان وانغ هو نينغ، وتشاو له جي، مع مشاركة قادة معنيين بالحزب والدولة ومسؤولين من الدوائر المركزية والحكومات المحلية ذات الصلة، ويتولى الفريق عمل صياغة الوثيقة تحت قيادة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية.

وفي أول نيسان، أصدرت لجنة الحزب المركزية «إشعار لاستطلاع الآراء حول قيام الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب بدراسة مركزة وتلخيص شامل لمنجزات الحزب المهمة وتجاربه التاريخية»، لاستطلاع الآراء بشأن ذلك على نطاق معين داخل الحزب وخارجه.

وبناء على الآراء المستقاة عبر الاستطلاع، أجمعت مختلف المناطق والدوائر والجهات على أن قرار لجنة الحزب المركزية عقد الدورة الكاملة السادسة للجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة للتلخيص الشامل للمنجزات المهمة والتجارب التاريخية لكفاح الحزب الممتد لمائة عام هو قرار إستراتيجي وتاريخي جدي، يجسد بشكل تام إرادة الحزب القوية وعزيمته الراسخة في تذكر الغاية الأصلية والرسالة والحفاظ الدائم على الحيوية والنشاط، ويجسد بشكل تام مبادرة الحزب في كل المراحل التاريخية وتحمله للمسؤولية والرسالة في الاستيعاب العميق لقانون تطور التاريخ والتوجيه الدائم لدَفَّة تطورات قضايا الحزب والدولة، ويجسد بشكل تام رؤية الحزب البعيدة وتفكيره العميق في الانطلاق من الحاضر والتطلع إلى المستقبل والاهتمام بتلخيص التجارب التاريخية والاستفادة منها. ووافقت بالإجماع على أن تركز هذه الدورة على تلخيص المنجزات المهمة والتجارب التاريخية لكفاح الحزب الممتد لمائة عام، كما أبدت العديد من الآراء والاقتراحات المفيدة بشأن المسائل المهمة التي يهتم القرار بدراستها وحلها.

وبناء على ترتيب لجنة الحزب المركزية، أجرى فريق صياغة الوثيقة دراسة جادة لوثائق الحزب التاريخية المهمة واستعان بصورة مستفيضة بآراء واقتراحات مختلف المناطق والدوائر والجهات وبحث بصورة عميقة المسائل المهمة، وباشر عمله بجدية في صياغة مسودة القرار.

وطبقا لقرار اجتماع المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية، وُزِّعت مسودة القرار المقدمة على نطاق معين داخل الحزب في يوم 6 أيلول الماضي، لاستطلاع الآراء بشأنها بما في ذلك آراء بعض الرفاق القدامى داخل الحزب، كما اُستمع بشكل خاص إلى آراء اللجان المركزية لمختلف الأحزاب الديمقراطية ومسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين وممثلي الشخصيات اللاحزبية.

واتضح من الآراء المستقاة من الجهات المُستطلَعة أن مختلف المناطق والدوائر والجهات تؤكد بشكل تام على مسودة القرار المقدمة لاستطلاع الآراء وتوافق بالإجماع على إطارها وهيكلها ومضامينها الرئيسية.

وترى مختلف المناطق والدوائر والجهات أن مسودة القرار بيان سياسي للشيوعيين الصينيين في العصر الجديد بشأن تذكر الغاية الأصلية والرسالة والتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها، ودليل عمل لاستخلاص الدروس من التاريخ وخلق مستقبل أفضل من أجل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، وأنها نابعة من ذات أصل القرارين التاريخيين السابقين للحزب وتتقدم مع تطور العصر، وأنها ستشجع حتما أعضاء الحزب على كسب أمجاد أعظم خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد.

وفي عملية استطلاع الآراء، طرحت مختلف المناطق والدوائر والجهات كثيرا من الآراء والاقتراحات المفيدة، وقام فريق صياغة الوثيقة بتحليل كل واحد منها بغية الاستفادة من كل ما يمكن الاستفادة منه، وبعد دراسات متكررة أجرى فريق الصياغة تعديلات على 547 نقطة في مسودة القرار، مما عكس بصورة مستفيضة آراء واقتراحات مختلف المناطق والدوائر والجهات.

وفي أثناء صياغة مسودة القرار، عقدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية 3 اجتماعات، كما عقد المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية اجتماعين للنظر في المسودة، فتشكلت مسودة القرار المعروضة على هذه الدورة الكاملة للنظر فيها.

ثالثا، الإطار الأساسي والمضمون الرئيسي لمسودة القرار

وإلى جانب المقدمة والخاتمة، تتكون مسودة القرار من 7 أجزاء.

الجزء الأول “تحقيق الانتصار العظيم في الثورة الديمقراطية الجديدة”.

الجزء الثاني “إنجاز الثورة الاشتراكية ودفع البناء الاشتراكي”.

الجزء الثالث “تطبيق الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث الاشتراكي”.

الجزء الرابع “استهلال عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.

الجزء الخامس “المغزى التاريخي لكفاح الحزب الشيوعي الصيني الممتد لمائة عام”. الجزء السادس “التجارب التاريخية لكفاح الحزب الشيوعي الصيني الممتد لمائة عام”.

الجزء السابع “الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد”.

أيها الرفاق

إن عملية النظر في هذا القرار والمصادقة عليه مهمة رئيسية لهذه الدورة الكاملة. ويجب علينا جميعا الالتزام بمطالب لجنة الحزب المركزية وتنفيذها، والتمكن من استيعاب الترابط والتواصل بين التاريخ والحاضر والمستقبل، والتفكير العميق والدراسة الجادة وتركيز الانتباه والقوة والاستفادة من الحكمة الجماعية لطرح آراء ومقترحات بناءة حتى تُعقد هذه الدورة الكاملة بسلاسة ويسير العمل في تعديل مسودة القرار على أحسن وجه.