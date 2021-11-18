المقداد والخير الله يبحثان سبل تطوير العلاقات بين سورية والعراق

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة نزار الخير الله والوفد المرافق له العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.

وأكد الوزير المقداد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص سورية على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق في كل المجالات.

واستعرض الوزير المقداد التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب وضرورة الاستمرار في التعاون الوثيق بين سورية والعراق لإنهاء خطره وتعرية الدول الداعمة له والوضع الاقتصادي الصعب مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح الوزير المقداد الآثار الكارثية الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية وغيرها من الدول معتبرا أنها غير شرعية وتهدد حياة المواطنين واستقرار وأمن الدول.

من جانبه لفت الخير الله إلى وجود أجواء جديدة في المنطقة معرباً عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحاً أكبر.

وأكد الخير الله على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين ولا سيما في المجال الاقتصادي لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية ودبلوماسيون آخرون من وزارة الخارجية.. ومن الجانب العراقي أسامة مهدي غانم رئيس دائرة الشؤون العربية.