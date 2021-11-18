بيلاروس: الاتحاد الأوروبي لم يطبّق التزاماته بخصوص أزمة المهاجرين

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية ناتاليا أيسمونت، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني لعبور ألفين من المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا إلى أراضي التكتل.

وقالت أيسمونت في تصريحات لها نقلها موقع روسيا اليوم: إن “نحو سبعة آلاف لاجئ موجودون حالياً في أراضي البلاد منهم ألف شخص في المخيم العشوائي المقام على الحدود مع بولندا”، موضحة أن “لوكاشينكو اقترح في أول اتصال مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل آلية لتسوية الأزمة تقضي بفتح الاتحاد الأوروبي ممراً إنسانياً أمام نزلاء المخيم العشوائي، بينما يتعهّد الجانب البيلاروسي بمساعدة المهاجرين الآخرين قدر الإمكان في العودة إلى وطنهم إذا رغبوا في ذلك”.

ولفتت المتحدثة إلى أن “ميركل وفقاً للاتفاقات ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن حيث بدأ الجانب البيلاروسي بتطبيق التزاماته بينما لم يطبّق الاتحاد الأوروبي من جانبه أيّاً من التزاماته بهذا الشأن”.

وكان لوكاشينكو أكد أمس عدم مسؤولية بلاده عن أزمة المهاجرين الحدودية، مضيفاً: إن الاتحاد الأوروبي الذي يهدّد بتبني حزمة أخرى من العقوبات ضد بيلاروس يحاول ترهيبها بالعقوبات، ولكنها ستدافع عن نفسها وستردّ على أي إجراء بالمثل.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية: إنها سجّلت زيادة في كثافة تحليقات طائرات الاستطلاع والطيران المقاتل لدول الناتو بالقرب من حدود البلاد. وأكدت الوزارة، أنها ترى في ذلك تصعيداً إضافياً للوضع في المنطقة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “في الوقت الحالي، تمكّنت وسائط الاستطلاع الإلكتروني والرادارات في جيشنا، من تسجيل زيادة مستمرة في كثافة طلعات الاستطلاع والطيران القتالي للدول الأعضاء في الناتو على طول حدود دولة جمهورية بيلاروس، بما في ذلك في المجال الجوي لأوكرانيا”.

ووفقاً لوزارة الدفاع البيلاروسية، خلال الفترة الأخيرة تضاعف العدد الإجمالي لطلعات طيران دول الناتو قرب حدود بيلاروس.

وقالت الوزارة: إن “هذه الحقائق تؤكد تكثيف النشاط العسكري بالقرب من حدودنا، وتشهد على زيادة تصعيد الوضع حول جمهورية بيلاروس”.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر دول الناتو في الاستخدام النشيط لطائرات الاستطلاع دون طيار.

وأضافت الوزارة: “الحد الأدنى لمسافة تحليق طيران الناتو عن حدود الدولة مع جمهورية بيلاروس، يبلغ 15-20 كيلومتراً”.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن البولندية نحو مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروس ليل أمس.

وذكرت وزارة الدفاع البولندية في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس “أن الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من نحو مئة مهاجر”، زاعمة أن بيلاروس أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم وأن محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان.

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضاً ليلاً في غابة قرب سياج من الأسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين ومعظمهم يتحدّر من الشرق الأوسط منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروس مع بولندا في محاولة للوصول إلى دول أوروبية هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية في بلادهم والتدخلات الغربية في شؤونها.

وكان الرئيس البيلاروسي الكسندر أكد ضرورة تجنّب تحوّل أزمة المهاجرين على حدود بلاده مع بولندا إلى مواجهة واشتباكات، مجدّداً تمسكه بالدفاع عن سيادة بلاده وشعبها.