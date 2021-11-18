تفاؤل تشريني وجاهزية حطينية لاستئناف الدوري الممتاز

اللاذقية- خالد جطل

يستمر فريق تشرين بتحضيراته لمواجهة ضيفه الوثبة في الجولة الخامسة من ذهاب الدوري الممتاز يوم غد، حيث يدخل البحارة اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث للمباراة التي ستكون بداية العودة وفق ما بيّنه لـ “البعث” الكابتن أديب بركات مساعد مدرب الفريق، مؤكداً على الجهوزية بعد فترة الانقطاع التي كانت سلبية على كل الفرق دون استثناء، مضيفاً: بالنسبة لنا المباراة ستكون كباقي المباريات، وسندخلها للفوز، مع احترامنا للوثبة الذي يمتلك عناصر متميزة، المباراة ستحفل بمنافسة قوية من الطرفين كونها لقاء النقاط المضاعفة، وسنسعى لانتزاع الصدارة من خلال تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا التي ستكون سلاحنا الأول في أرضية الملعب.

يذكر أن تشرين حامل اللقب يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، متساوياً مع الوثبة الثاني بعدد النقاط، ومتأخراً عنه بفارق الأهداف.

في سياق متصل، أعلن الكابتن عبد الناصر مكيس مدرب حطين جهوزية فريقه لمباراة الكرامة يوم غد التي ستكون محطة مهمة للفريق في بداية العودة لمنافسات الدوري بعد التوقف، مكيس أكد لـ “البعث” أنه من خلال المباريات الودية تم تعويض المباريات الرسمية وفق إمكانيات النادي، فالفريق بات بأفضل حالاته من حيث الانسجام بين اللاعبين الشباب والمخضرمين، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة كونها خارج اللاذقية في مواجهة فريق متمرس وصعب بملعبه وأمام جمهوره، إضافة إلى كونه يمتلك مجموعة من لاعبي الخبرة على عكس لاعبي فريقه الشباب.

ولفت مكيس إلى أنه رغم هذه الفوارق فإن حطين سيكون نداً قوياً للكرامة وسيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض ما ضاع من نقاط نتيجة قلة خبرة اللاعبين الشباب، وختم مكيس بتأكيد ثقته بكل اللاعبين الشباب والمخضرمين لتجاوز المباراة بأفضل نتيجة.

الجدير ذكره أن حطين يحتل المركز العاشر في الترتيب العام بأربع نقاط، فيما يحتل الكرامة المركز الخامس بسبع نقاط.