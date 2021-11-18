جاهزية عالية لقطبي حماة لاستئناف الدوري الممتاز

حماة- منير الأحمد

أنهى فريق كرة الطليعة تحضيراته لاستئناف الدوري الممتاز بكرة القدم غداً الجمعة، حيث سيلتقي فريق الوحدة في حماة ضمن مباريات الأسبوع الخامس.

مدرب الفريق فراس قاشوش أكد لـ “البعث” أن توقف الدوري لأكثر من شهر أرهق اللاعبين والمدربين، لاسيما أنه لا توجد روزنامة ثابتة، وهذا يتطلب تمارين متفاوتة، موضحاً أن الفريق دخل بمعسكر مغلق خضع خلاله لتمارين صباحية ومسائية، إضافة إلى مباريات ودية مع فرق: النواعير والكرامة والوثبة، مبيّناً أنه رغم الظروف الصعبة المحيطة بالفريق، إلا أن ذلك لم يمنع القائمين عليه تدريبياً من متابعة عملهم على أكمل وجه من خلال وضع الخطط التدريبية، مع التزام تام بحضور وتنفيذ هذه التمارين من قبل جميع اللاعبين دون استثناء.

من جانبه قطب حماة الأزرق فريق النواعير سيكون أمام اختبار صعب عندما يحل ضيفاً على فريق الفتوة.

مدرب الفريق خالد حوايني أوضح لـ “البعث” أن مباراة فريقه مع الفتوة ستكون صعبة جداً في مواجهة فريق عنيد يبحث عن فوزه الأول في الدوري، مشيراً إلى أن لاعبيه يسعون لتقديم مباراة كبيرة بطموح الفوز الذي لا بديل عنه، كاشفاً أن فترة توقف الدوري جاءت لصالح فريقه، حيث كانت فرصة جيدة لاستشفاء بعض اللاعبين المصابين، ولتصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في المواجهات الماضية، وأضاف حوايني: ركزنا في الفترة الماضية على رفع الجاهزية البدنية، وعلى مواجهة المرمى، ودعمنا بعض الجوانب التكتيكية، خاصة أننا دخلنا الدوري ببرنامج مباريات صعب ومكثف بعد فترة إعداد غير مستقرة، وبظروف إدارية ومالية صعبة للغاية، ومع ذلك كنا الأفضل بجميع المباريات التي لعبناها، ولكن لم نكن موفّقين باللمسة الأخيرة.