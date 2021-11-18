سوق الاحتياجات الشتوية ومهرجان التسوق بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

افتتح في محافظة القنيطرة سوق الاحتياجات الشتوية في الصالة الرياضية ببلدة خان أرنبة ضمن فعاليات الدورة ١٢٨ من مهرجان (صُنع في سورية)، لتأمين احتياجات العائلة من الألبسة الشتوية والأغطية والمدافئ وغيرها.

وذكر محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أن فعاليات شهر الخير تتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة، علماً أن المبادرات في السوق تتنوع بين صحية وتعليمية وخدمية وبيئية، وتستمر عدة أسابيع؛ وتغطي أغلب بلدات أرض المحافظة، وتجمعات أبناء القنيطرة، في دمشق ودرعا وريف دمشق، لثقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

يشار إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة محافظة القنيطرة تنظم مهرجان التسوق بمشاركة اكثر من ١٠٠ شركة صناعية وطنية تقدم كل مستلزمات الأسرة الشتوية لدعم الاسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، وتأمين السلع لاسيما الألبسة الشتوية وغيرها من مستلزمات فصل الشتاء بأسعار مخفضة وتشجيعية ،وستقدم في المهرجان قسائم شرائية مجانية للجمعيات الخيرية حيث سيتم توزيعها خلال فعاليات سوق الألبسة الشتوية الذي يبيع بحسومات تتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ ، كما سيتم تقديم قسائم خاصة بأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري إضافة الى إجراء السحوبات على الميدالية الذهبية التي ستقدم في نهاية المهرجان.