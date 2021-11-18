كرة عفرين تبحث عن انطلاقة جديدة في الدوري الممتاز

حلب- محمود جنيد

مثقلاً بالهم، راسياً في القاع، باحثاً عن طوق نجاة، بهذه المعطيات يستأنف فريق عفرين دوري الدرجة الممتازة بكرة القدم يوم غد بلقاء فريق جبلة، بقيادة مدربه أنس الصاري الذي خلف المدرب المستقيل أحمد هواش بالمهمة، مع تأكيد رئيس النادي أحمد مدو لـ “البعث” أن ثقة الإدارة عمياء بالصاري الذي تم تعزيز كادره بالمعد البدني نور الدين تفنكجي لتحسين الناحية البدنية واللياقة للفريق الجاهز للقاء جبلة بطاقمه الكامل من اللاعبين دون أية غيابات تذكر.

فالأخضر الذي مر بظروف صعبة دعت لإعادة تشكيل مجلس إدارته وتغيير مدربه كما ذكرنا، اقتصرت تحضيراته على لعب مباراة ودية وحيدة فاز بها على فريق شباب الاتحاد برباعية نظيفة، ولكن هناك رغبة جامحة من قبل الجميع بتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في الجولات الأربع الأولى وفق ما أشار إليه رئيس النادي الذي شدد على أن الفريق لن يذهب للقاء جبلة على سبيل أداء الواجب، بل بهدف اقتناص النقاط الثلاث، وتعديل المزاج، وتحسين موقع الفريق على سلم الترتيب.

وبالنسبة للواقع المادي الذي أرخى بظلاله ومشاكله على الفريق، بيّن مدو أن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة تكفّلوا من جيبهم الخاص بصرف ثلاثة أرباع راتب للاعبين الذين تقبّلوا الأمور على ماهي عليه، أملاً بتحسن الظروف، وتحقيق نتائج تجلب الدعم والداعمين، وبالتالي الحوافز والمكافآت للفريق، وتمنى مدو أن تكون مباراة جبلة فاتحة خير جديدة تثلج قلوب جمهور وعشاق الكرة العفرينية الأوفياء الذين لم يبخلوا على الفريق بالدعم والمؤازرة في الحل والترحال.

الجدير ذكره أن فريق عفرين يحتل المركز الأخير على سلم ترتيب فرق الدوري بنقطة يتيمة حققها من تعادله أمام حطين بهدف لمثله، وأتبعها بثلاث هزائم مع حرجلة في دمشق، ومع الوحدة في حلب، ومع الطليعة أيضاً في حلب.