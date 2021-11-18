لأول مرة.. ٥٥ مزرعة اعتمادية في موسم تسويق الحمضيات باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

لأول مرة تدخل مزارع الاعتمادية في موسم التسويق للحمضيات باللاذقية، إذ انطبقت الشروط والمواصفات الفنية على 55 مزرعة اعتمادية من حيث الإنتاج الخالي من الأثر المتبقي، والمحققة للمكافحة الحيوية والمتكاملة.

مدير فرع السورية للتجارة بالمحافظة المهندس سامي هليل أوضح أنه يتم الكشف على هذه المزارع للمباشرة بتسويق إنتاجها لتتكامل حلقات العملية التسويقية التي تتمثّل في النقل والشحن وآليات التسويق ومنافذ تسويقية جيدة وآليات عمل محددة لربط إدارة الإنتاج في الحقل مع إدارة العملية التسويقية، بما يدعم تحقيق إنتاج الحمضيات للقيمة المضافة الحقيقية له.

وعن تسعير المحصول بيّن هليل أنه يتم القياس حسب الأسعار الرائجة، مع توفير العبوة وأجور الشحن و”الكومسيون”، وهذا يرفع من السعر لصالح المزارع، إضافة إلى إجراءات تسهم في رفع السعر التسويقي كالتصدير من أرض الإنتاج الى الأسواق التصديرية في العراق بشكل مباشر دون تبديل البرادات، واختيار السعر الأنسب لتسويق الصنف في الموعد الأفضل، ولفت الى التركيز على العدالة في عملية التسويق من خلال الاهتمام بشكل أكبر بالحيازات الصغيرة أيضاً لمساعدة المزارعين غير القادرين على تسويق محصولهم، فيتم شحن حمولات تعود لعدة مزارعين على سيارة واحدة بكميات لكل مزارع (٥ و٦ و٧) أطنان، وأكد هليل أن تسديد قيم المحاصيل المسوّقة يتم بشكل مباشر فور استلام المحصول.

وتتواصل عملية تسويق محصول الحمضيات للموسم الحالي عبر فرع المؤسسة بشراء أكبر كمية من هذا المحصول وتسويقها في جميع صالات المؤسسة في جميع المحافظات والمؤسسات المعنية كالصحة والتعيينات.

وأشار هليل إلى المعاناة هذا الموسم من أحجام الثمار نتيجة الجفاف وتأخر وقلة الأمطار والري ونقص السماد، إذ إن حوالي ٧٠% من الثمار صغيرة الحجم، لذلك يصعب تطبيق المواصفات الفنية عليها.

الجدير بالذكر أنه يتم التسويق من خلال تقسيم محافظة اللاذقية إلى ٤ مناطق: اللاذقية، جبلة، القرداحة، الحفة، وذلك حسب الغزارة الإنتاجية للثمار، ويتم وضع الصناديق مسبقاً عند المزارعين بموجب إيصالات لأجل جني المحصول، وفرزها وتصنيفها كنوع أول وثان: أبو صرة والسانزوما والكلمنتين، بمتابعة فريق فني لمعاينة الأصناف حسب الحلقات في أرض المزارع، وهذا يوفر على المزارع سعر الصناديق بحدود ألف ليرة و”كومسيون” سوق الهال ٧.٥، والقبّان ٢%، وأجور النقل.