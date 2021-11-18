ميليشيا (قسد) تخطف عدداً من المدنيين في الحسكة وريف دير الزور

في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في مدينة الحسكة وريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أنه بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة بشكل مفاجئ داهمت ميليشيا “قسد” عدداً من المنازل في مدينة الحسكة وأقدمت على خطف ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف دير الزور الغربي أفادت المصادر بأن مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” أقدمت على إطلاق الرصاص العشوائي باتجاه عدد من المدنيين خلال تجمعهم على ضفة نهر الفرات في بلدة زغير جزيرة وخطفت أحد رعاة الأغنام واقتادته إلى جهة مجهولة.

وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” الاثنين الماضي قرية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي واقتحمت منازل المواطنين في حي اللطوة واختطفت 6 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

في الأثناء، أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم استهدف آلية لهم بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق “أبيض” جنوب غرب الحسكة أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا واحتراق السيارة.

وشهدت الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” كثافة خلال الفترة الماضية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم وتدمير العديد من مقراتهم وآلياتهم.