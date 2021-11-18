وزير ” حماية المستهلك” يكشف ل” البعث ” عن آلية جديدة لضبط تهريب الدقيق

حماة – حسان المحمد

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن آلية جديدة تم تطبيقها من أجل ضبط حالات تهريب الدقيق والقمح تتمثل في تفعيل ميزة إدخال كميات الدقيق المستلمة من المطاحن إلى المخابز وصولا لعدد ربطات الخبز، مبينا في تصريح ل ” البعث ” أنه سيتم لاحقا إدخال كميات القمح المستلمة للمطاحن وكميات الدقيق والنخالة والشوائب الناتجة بشكل مؤتمت ومراقب من نقاط مراقبة متعددة.

تعديل مواد

تصريح الوزير سالم جاء على هامش اجتماع الأسرة التموينية وغرفتي الصناعة والتجارة في محافظة حماة ، إذ تركز الاجتماع على ضرورة تعديل بعض المواد للقانون رقم 8 لعام 2021 ومايتضمنه من مواد وبنود لحماية المستهلك والمنتج الوطني من أي غش أو فساد أو تزوير أو تدليس أو من أي ضرر ينجم عن ارتكاب مخالفات جسيمة من قبل الذين يسيئؤن للعمل التجاري والصناعي فضلا عن تمديد فترة منح إجازات استيراد السيارات من 3 اشهر إلى 6 اشهر الى جانب وضع مخصصات ، إضافة لمادة الغاز المنزلي كون المخصص من الغاز الموزع بموجب البطاقة الذكية لايكفي حاجة الاسر بسبب طول فترة الاستلام التي تزيد عن 70 يوما وان يكون هناك مخصصات إضافية للغاز أسوة المازوت والبنزين

ترخيص وتنشيط

كما تطرق المجتمعون إلى واقع المخابز في المحافظة ومنح الموافقة لترخيص مخبز في حي البعث كونه تم تخصيص مقسم ارض من قبل مجلس مدينة حماة لإقامة المخبز حيث أن هناك حاجة ماسة المخبز كونه سيخدم 6 الاف بطاقة ذكية ومعالجة موضوع نقص الكادر لدى السورية للتجارة.

وأكد الوزير سالم على الدور المناط بالأسرة في تأمين المواد والسلع الأساسية للمواطنين وتنشيط الأسواق لصالح المستهلك وتأمين ما يريده بنوعية جيدة وبسعر منطفي سيما وأن الوزارة انتقلت في مرحلة تسعير المواد للتعامل مع الكلف الحقيقية ووفق الواقع الفعلي ، متوعدا باتخاذ أشد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة لاسيما المحتكرين وسرقة الدقيق والخبز والمحروقات فضلا عن الموافقة بزيادة حصة المحافظة من محطات الوقود لبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونيةوالبالغ عددها أربع محطات منها في مدينة حماة وسلمية ومصياف والغاب ووجه بإضافة محطتي وقود بمدينة حماة وأخرى في محردة ليصبح عددها 6 محطات بهدف تأمين حاجة الفعاليات الصناعية والتجارية والاخرى من المازوت والبنزين، لافتا إلى تخصيص محطات المخصصة للزراعة والآليات الزراعية .

اعتراف وزير

واعترف الوزير سالم أن عمل الوزارة ليس رقابة وضبوط فقط وإنما تعاون غرف التجارة والصناعة لتأمين كافة المواد الغذائية والأساسية للمواطنين و تأمين مستلزمات المواد الاساسية والمهمة من قمح ودقيق وفق المواصفات القياسية السورية والحد من الهدر والسرقات وضبط المخابز ومحطات الوقود .

وبين الوزير سالم أن جميع صالات السورية للتجارة قد بدأت بحلتها الجديدة من حيث النهج والعقلية فالذهنية تحولت لتدخل ايجابي حقيقي ككادر مادي ومعنوي ووفق منهج عصري وتوفر سلع أساسية ومدعومة وغذائية بماركات معروفه وبأسعار تنافسيه أقل من الاسواق بنسب تترواح بين ١٥%الى ٤٠% وكل الصالات مفتوحة امام جميع تجار و مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والصناعية لعرض منتجاتهم بالامانة.

75 % زراعي

بدوره محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أكد على ضرورة تأمين مادة المازوت للمزارعي المحافظة كون 75 بالمئة منها زراعية ولا تكفي الكميات المخصصة للقطاع الزراعي حاجة المزارعين من أعمال الخدمات الزراعية الفلاحة والري والنقل والحصادات وتسريع العمل بافتتاح مخبز بلدة مورك في ريف المحافظة الشمالي سيما مع عودة الاهالي والأسر الذين تجاوز عددهم 1500 أسرة ، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من مواقع المستودعات التابعة للسورية للحبوب بحي البعث وإقامة أبراج سكنية تعود بالفائدة على المواطنين والتخفيف من السكن والعمل على الاسراع بإعادة تأهيل مطحنة معردس التي تعرضت لأعمال تخريب واسعة من قبل العصابات الإرهابية

ومن ثم زار الوزير صومعة كفربهم حيث أكد على عمليات الصيانة التامة والتعقيم المستمر للصومعه والاهتمام بالعاملين بكل المجالات وتأمين كل مستلزمات العملية الإنتاجية لضمان عدم توقف الصومعه والاستمرار في أداءها لتزويد المطاحن والمخابز بالدقيق التمويني وفق الاحتياجات واوعز الوزير بصرف مكأفات تشجيعيه للعاملين فيها.

100 ألف طن

و قدم مدير عام السورية للحبوب عبداللطيف الامين شرحا تفصيليا عن عمل الصومعه حيث تبلغ طاقتها التخزينيه ١٠٠الف طن تقوم بغربلة الاقماح وتجهيزها للطحن وتنظيفها من الشوائب وتزويد بعض المحافظات بالكميات اللازمة للطحن مثل دمشق وحلب وقد تم استجرار كميات كبيرة تبلغ ٢٢٠٠٠طن الى دمشق و١٠٠٠٠طن الى حلب من أجل طحنها وتوزيعها على المخابز ولاتزال مستمرة في تزويدها.

ومن ثم افتتح الدكتور سالم 3 صالات للبيع المباشر من خلال السورية للتجارة و اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على واقع في 8اذار في مدينة حماة وألية العمل من حيث التصنيع وجودة الخبز والزام المعتمدين بوضعه ضمن صناديق وعدم تكديسه

بدوره بين زياد عبد الرحيم هزاع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أنه تم توفير تشكيلة سلعية منوعة للمواطنين من المواد الغذائية والمنظفات وتأمين المواد التموينية التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية. بالإضافة لتوزيع الخبز ضمن الصالات السورية للتجارة