أرمينيا.. مقتل 6 جنود خلال اشتباكات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم مقتل 6 من جنودها خلال المعارك على الحدود مع أذربيجان في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي “خلال المعارك التي اندلعت في الـ 16 من تشرين الثاني نتيجة هجوم القوات الأذربيجانية قتل من الجانب الأرميني حتى الآن 6 جنود” مشيرا إلى أنها خسرت موقعين عسكريين أصبحا تحت سيطرة باكو.

بدورها أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بمقتل 7 من جنودها وجرح 10 آخرين خلال الاشتباكات.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت الثلاثاء الماضي نجاح الوساطة الروسية بالتوصل لوقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود البلاد مع أذربيجان