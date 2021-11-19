الأمم المتحدة وروسيا: عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مهند هادي المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للأزمة في سورية تطورات الأوضاع فيها وسبل وصول المساعدة الانسانية إلى مستحقيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين شددا خلال لقاء اليوم على ضرورة حشد المساعدة الإنسانية الدولية الشاملة لجميع المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون تسييس وتمييز وشروط مسبقة.

وأشارت إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلسالأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2585 الذي ينص من بين أمور أخرى على مهام زيادة المساعدة الإنسانية للسوريين وتنفيذ مشاريع الاستعادة المبكرة للبنية التحتية المدنية بما يخفف من تداعيات انتشار وباء كورونا