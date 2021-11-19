جباروف يعلّق على مقترح أمريكي حول انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أنه في حال اعتماد الكونغرس الأمريكي لقرار لا يعترف بالانتخابات الروسية القادمة عام 2024 فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جباروف قوله “مقتنع بأن الوثيقة المقترحة لن تمر لكن إذا تم تبني القرار فسيؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”، واصفاً إياها بأنها “وثيقة ساخرة وخالية من أي منطق”.

وقدم عضوا الكونغرس ستيف كوهين وجو ويلسون إلى مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي وثيقة تضمنت اقتراحا بعدم الاعتراف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا إذا قرر الترشح لولاية جديدة في عام 2024.

ووصفت موسكو في وقت سابق مناقشة السياسيين الأمريكيين لموقف مشاركة بوتين المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.