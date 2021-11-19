خبز غير صالح للاستهلاك في القنيطرة.. “وحماية المستهلك” تتهرب!

القنيطرة- محمد غالب حسين

ما هو مرفق بالصورة ليس رسماً تشكيلياً، بل خبز يباع في القنيطرة بقرية نبع الصخر وبسعر 250 ليرة للربطة الواحدة، من أحد معتمدي بيع الخبز في القرية، ليأتي السؤال: أين الرقابة التموينية وعناصر رقابتها؟!.

مكتب “البعث” تواصل مع رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية حسين عنيزان، وأعلمه بالشكوى ليؤكد عنيزان أنه تمّ تشكيل دورية تموينية توجهّت للمخبز المذكور.

وحاولنا التواصل مع المديرية المعنية مرة أخرى لمعرفة ما تمّ اتخاذه من إجراءات، إلا أن الجميع تهرّب من المسؤولية!!.