سلة تشرين الناعمة تسعى للمنافسة بصفقات من العيار الثقيل

اللاذقية- خالد جطل

أعلنت إدارة نادي تشرين عن صفقات من العيار الثقيل لتعزيز فريق كرة السلة للسيدات بتعاقدها مع ثلاث من لاعبات منتخبنا الوطني لتعزيز فريقها وزيادة قوته، للمنافسة على لقب الدوري بعد أن أنهى الفريق موسمه الماضي في المركز الرابع، وكانت آخر صفقات تشرين المعلنة ضمّ اللاعبة ماري عبد الله لصفوف البحارة قادمة من الثورة، وسبقها الإعلان عن ضمّ اللاعبتين سلاف خليل وجيهان ملوك القادمتين من الوحدة.

وعلى الرغم من الضائقة المالية التي يمرّ بها نادي تشرين، إلا أن إدارته تعمل لتأمين موارد مالية للنادي لتعزيز قدرات فرقه كافة، فآخر مبلغ دخل خزينة النادي كان 28 مليون ليرة كدفعة أولى عن السنة الأولى لتعهيد مدرسة النادي لمدة سنتين، على أن يدفع المستثمر زيادة قدرها 10% عن السنة الثانية. كما وضعت إدارة تشرين عدة شروط تضمن لفرق النادي التدريب بملاعبه كونه سيوفر دخلاً لمدربي النادي الذين سيكونون الركيزة الأولى للجهاز الفني للمدرسة.

رئيسُ النادي طارق زيني أكد لـ”البعث” أن التعهيد سيعود بالنفع على خزينة النادي في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه أندية المحافظة ككل، ولن يؤثر على الناحية الفنية للمدرسة كونه تمّ وضع شروط تضمن تنسيب لاعبي المدرسة للنادي. وعن تعاقد النادي مع اللاعبات الثلاث لكرة السلة، أوضح زيني أنهن من أفضل لاعبات كرة السلة في سورية، وسيشكلن إضافة قوية للفريق عند بداية الدوري الذي يبحث الفريق فيه عن المنافسة على اللقب.

يُشار إلى أن إدارة تشرين كان قد عيّنت الكابتن إبراهيم حلبي مدرباً لفريق السيدات، كما تمّ تعيين سولارا إسماعيل مشرفاً ومديراً للفريق وراما راعي إدارية.