وضع وحدة النفاذ الضوئية في “تلجديد” بالخدمة

حماة- منير الأحمد

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة وحدة النفاذ الضوئية في قرية تلجديد ضمن منطقة بري شرقي بريف السلمية بالخدمة.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس منيب الأصفر أن الوحدة بسعة ٨٩٦ خطاً هاتفياً، إضافة إلى ٤٨ بوابة انترنت، علماً أن تلجديد كانت مخدّمة بالهاتف من مركز بري شرقي بكبل نحاسي بعيد المدى، وقد تعرّض عدة مرات للضرر بسبب السرقة وسقوط قذائف، ونظراً لبعد مسافة الكبل النحاسي التي تُقدّر بـ8 كم مما يؤثر على جودة الاتصالات وخاصة خدمة الانترنت.

وأوضح الأصفر أن الأعمال شملت مشروع مدّ كبل ضوئي من قرية بري شرقي حتى تلجديد وتركيب وحدة نفاذ، الهدف من ذلك تحسين أداء الخدمة الهاتفية وبوابات الانترنت، إلى جانب تغذية الوحدة من مصدر للطاقة الكهربائية، إضافة لتركيب نظام لتغذية الوحدة بواسطة ألواح طاقة شمسية ومدخرات وتجهيزات قدرة لتعمل اثناء التقنين الطويل للتيار الكهربائي. وتوقع الأصفر الانتهاء من تحويل جميع مشتركي تلجديد وفريتان قبل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.