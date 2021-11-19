ولادة اثنين من الغوريلا المهددة بالانقراض

عززت ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية عدد مواليد هذه الأنواع المهددة بالانقراض في متنزّه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويسعى دعاة الحفاظ على البيئة منذ وقت طويل إلى حماية الغوريلا الجبلية حتى رغم انتشار العنف، وعدم الاستقرار في المقاطعات الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار 25 عاماً.

وأعلن المتنزّه على “تويتر” أن ذكراً من “عائلة ويلونغولا” وأنثى من “عائلة هومبا” ولدا يوم 15 تشرين الثاني، ليرتفع بذلك عدد مواليد هذا النوع من الغوريلا منذ كانون الثاني إلى 16، وارتفع عدد الغوريلا الجبلية خمس مرات خلال 40 عاماً في البلدان الثلاثة، التي تعيش فيها، جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.