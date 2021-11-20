أرمينيا وأذربيجان تتفقان على إطلاق خط اتصال مباشر بين وزيري الدفاع

اتفقت أرمينيا وأذربيجان اليوم على إطلاق خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع في البلدين وذلك عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المجلس الأوروبي قوله في بيان اليوم إن رئيسه شارل ميشيل “اتفق مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقب محادثات هاتفية على إطلاق خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع في البلدين بهدف منع الحوادث الحدودية في إقليم ناغورني قره باغ”.

وأضاف البيان إن “الاتصال المباشر سيكون بمثابة آلية لمنع الحوادث العرضية”.

كما اتفق ميشيل مع الجانبين على عقد اجتماع في بروكسل في إطار قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه في الشرق في الـ15 من كانون الأول المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت في وقت سابق مقتل 6 من جنودها خلال معارك على الحدود مع أذربيجان فى الـ16 من تشرين الثاني الجاري فيما أشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى مقتل 7 من جنودها وجرح 10 آخرين وذلك قبل وساطة روسية أدت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين.