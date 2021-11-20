إيران: عودة الولايات المتحدة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي مشروطة بالتزامها به

أكدت إيران أن عودة الولايات المتحدة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي مشروطة بالتزامها به.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية محمد حسن آصفري قوله في تصريح اليوم إنه “ما دام الحظر المفروض على إيران قائماً لن يسمح للولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات” مضيفاً أنه “على الرغم من أن أسلوب المفاوضات تغير إلا أن مطالب إيران لا تزال ثابتة والتي تتمثل برفع جميع أشكال الحظر والضغوط الاقتصادية”.

وتابع آصفري “إذا لم يعد الأميركيون إلى الاتفاق النووي فلسنا على استعداد للتفاوض في إطار مجموعة خمسة زائد واحد وسنواصل المفاوضات في إطار أربعة زائد واحد بسبب السياسات التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأنها وراء حالة الجمود في الاتفاق”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستنطلق في الـ29 من الشهر الحالي مبيناً أنه “من الضروري أن تتعرف الأطراف الغربية على آراء وأساليب الحكومة الإيرانية الجديدة ويطلع فريقنا المفاوض على آرائهم”.

وكان وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان جدد أمس التأكيد على أن الهدف من مشاركة إيران النشطة في المحادثات النووية المقبلة في فيينا هو رفع الحظر الأميركي غير القانوني المفروض عليها.