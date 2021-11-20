البطاطا الحلوة ثمرة الشتاء اللذيذة

البطاطا الحلوة واحدة من الخضراوات اللذيذة تتميز بلونها البرتقالي الرائع، إضافة إلى أنها غنيّة بالفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة والألياف، ولهذا توّفر العديد من الفوائد الصحيّة.

*مغذية للغاية: البطاطا الحلوة مصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن، حيث يوّفر كوب واحد 200 غرام نحو 180 سعراً حرارياً، و4 غرامات بروتين، و6.6 غرام ألياف، و0.3 غرام دهون، و65٪ من القيمة اليومية لفيتامين ج، و769٪ من فيتامين أ، و29٪ من القيمة اليومية فيتامين ب، و27% من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

*تعزيز صحة القناة الهضمية: تحتوي البطاطا الحلوة على نوعين من الألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ولا يستطيع جسمك هضم أي من النوعين لذلك تبقى الألياف داخل الجهاز الهضمي وتوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحيّة المتعلقة بالأمعاء.

*تكافح السرطان: تم العثور على أنثوسيانين، مجموعة من مضادات الأكسدة موجودة في البطاطا الحلوة، تعمل على إبطاء نمو أنواع معينة من الخلايا السرطانية بما في ذلك المثانة والقولون والمعدة والثدي.

*دعم الرؤية الصحية: البطاطا الحلوة غنية بشكل لا يصدق بالبيتا كاروتين وهي مضادات الأكسدة المسؤولة عن اللون البرتقالي المشرق للخضراوات عادة، وفي الواقع يوفر كوب واحد (200 غرام) من البطاطا الحلوة البرتقالية المخبوزة مع القشر أكثر من 7 أضعاف كمية البيتا كاروتين التي يحتاجها الشخص البالغ يومياً، والجدير بالذكر أنه يتم تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم، ويستخدم لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك، وبالتالي رؤية أفضل.

*الحماية من الخرف: وجدت الدراسات أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة يمكن أن يحمي الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تلف الجذور الحرة، وقد ثبت أن المكمل بمستخلص البطاطا الحلوة الغني بالأنثوسيانين يحسّن التعلم والذاكرة ربما بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.