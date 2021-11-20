القوات المسلحة اليمنية تقصف أهدافاً عدة في العمق السعودي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تحت اسم “توازن الردع الثامنة” رداً على تصعيد العدوان السعودي واستهدافه المناطق اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في بيان شارك في عملية توازن الردع الثامنة 14 طائرة مسيرة من طراز “صماد 3″ و”صماد 2″ و”قاصف كيه 2” واستهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان ونجران ومطار الملك عبدالله الدولي ومصافي أرامكو إضافة إلى أهداف عسكرية في جدة وقاعدة الملك خالد في الرياض مشيراً إلى تحقيق إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.

وأكد سريع قدرة الجيش اليمني على تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد قوات النظام السعودي مشدداً على أن اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.