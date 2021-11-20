يبني منزلاً في 33 عاماً

أمضى جندي صيني متقاعد في الخمسينيات من العمر، 33 عاماً في بناء مبنى مغطى بمليون صدفة من 500 نوع من الأصداف النادرة.

المبنى الواقع في جزيرة لينجشان في تشينجداو كلف الجندي الصيني شياو يونج شانج 600 مليون يوان، وباستثناء بعض الصدف التي تم شراؤها بأسعار عالية، فإن معظمها التقطها شياو بنفسه من الشاطئ كل صباح ومساء، يجمع المبنى الذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، بين الطراز المعماري الصيني والغربي يربطهما البرج المستدير في الوسط، بمغزى الوحدة والانسجام.

وعن سبب التجربة قال شياو: “لطالما كانت جزيرة لينجشان معزولة عن العالم، وكان عدد سكانها في الأصل أقل من 3000 شخص، والذي أصبح اليوم أصغر وأصغر، ولا يوجد مدرسة في جزيرة لينجشيا، آمل أن يجذب المبنى السياح لزيارة الجزيرة، ما يوقف هجرة السكان المحلي إلى الخارج، ويضمن معيشة حياة المسنين الذين لا يزال يعيشون هنا”.

وقد تحقق أمله، حيث قد أصبح المبنى الذي بناه أول بقعة ذات مناظر خلابة في جزيرة لينغشان التي يجذب السائحين أكثر حسب بيانات السفر.

التقط شياويونج شانج، أكثر من 100 ألف صورة لجزيرة لينجشان، كما أنه يعتزم الاستمرار في إثراء هذا المبنى الصدفي لبقية حياته، ليصبح المبنى متحفاً تاريخياً حقيقياً لجزيرة لينجشان.