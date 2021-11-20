1604 طلاب يشاركون في اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

شارك 1604 طلاب من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات في اختبارات المرحلة الثانية من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

الاختبارات التي أقامتها هيئة التميز والإبداع بالتوقيت نفسه وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة في مختلف المحافظات شملت جميع الطلاب المتأهلين من اختبارات المرحلة الأولى حيث وضعت نماذج الأسئلة من اللجان العلمية المركزية في إدارة الأولمبياد العلمي السوري وستصحح أوراق الإجابات بأسلوب مؤتمت ومركزي.

المستشار الإعلامي في هيئة التميز والإبداع مالك حمود ذكر أن المتأهلين من المرحلة الثانية بمعدل خمسين طالبا في كل اختصاص سيشاركون في التصفيات النهائية التي ستقام مركزيا بدمشق أثناء العطلة الانتصافية وينال الفائزون بأفضل 15 مركزاً في كل اختصاص شرف عضوية الفريق الوطني للمادة العلمية التي تميزوا فيها.

وشارك في اختبارات هذه المرحلة أيضاً وفق حمود 20 طالباً وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي من أصل 31 طالباً وطالبة من الذين شاركوا في منافسات المرحلة الأولى تقديراً لفوزهم بالميداليات الذهبية والفضية في الأولمبياد العلمي لليافعين 2021.

الطالبة السابقة في الأولمبياد لجين الصقر أوضحت أنها وزملاءها يشرفون على تدريب الطلاب الجدد ويطلعونهم على المحاور المطلوبة في الاختبارات وكل ما يتعلق بنماذج الأسئلة وأساليبها العلمية إضافة إلى تشجيع الطلاب ودفعهم للوصول إلى مراحل متقدمة وتبديد حالة الخوف والقلق التي تنتابهم قبل الاختبارات.

ورأى كل من الطلاب المشاركين أسامة شاليش وآية العمري وهادي العايد أن مستوى الأسئلة كان مرتفعاً وبعيداً عن النمط التقليدي ويحتاج إلى ذكاء ومقدرات تحليلية خاصة بينما أعرب كل من يوسف الرفاعي ورهف حورانية ونغم العلي وعبد الرحمن حواصلي عن أملهم بالوصول إلى المرحلة النهائية والفوز بعضوية الفريق الوطني.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري انطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بمشاركة نحو 6 آلاف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.