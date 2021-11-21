التوقيع غداً على اتفاقية تعاون بالمجال الثقافي التربوي بين سورية وباكستان

يتصدر جدول أعمال زيارة وزير التربية الدكتور دارم طباع إلى باكستان التي بدأت اليوم التوقيع غداً على اتفاقية تعاون بين سورية وباكستان في المجال الثقافي التربوي.

وقال القائم بأعمال سفارة سورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد في تصريح لـ سانا أن الوزير طباع وصل صباح اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وعلى جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون في المجال الثقافي التربوي بين سورية وباكستان.

وأشار السفير عبيد إلى أن توقيع الاتفاقية سيتم يوم الاثنين في وزارة التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستانية.

ولفت السفير عبيد إلى أن وزير التربية سيلتقي في سياق زيارته عدداً من المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخصوصاً بالمجال التربوي والثقافي وسبل تطويرها.