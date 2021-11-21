انضمام نحو 5 آلاف شخص إلى عملية التسوية الخاصة بأبناء دير الزور

انضم نحو 5 آلاف شخص حتى الآن إلى عملية التسوية الخاصة بأبناء دير الزور منذ انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ويتواصل لليوم السابع على التوالي توافد المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من أبناء دير الزور الذين قدموا من المحافظة ومن مناطق مختلفة من الجزيرة السورية للانضمام إلى التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

محمد خلوف أحد الذين تمت تسوية أوضاعهم دعا جميع الذين تشملهم هذه التسوية إلى القدوم لمركز الصالة الرياضية لتسوية أوضاعهم والعودة إلى سورية الأم التي تغفر لأبنائها عقوقهم وأخطاءهم.

بدوره أشار بهاء الحسين إلى أنه سيلتحق بصفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن تراب الوطن بعد أن أجرى التسوية لكونه متخلفاً عن الخدمة الإلزامية بينما عبر فيصل الحويش الفار من الخدمة الإلزامية منذ أكثر من 5 سنوات عن ارتياحه لإجراء التسوية التي علم بها عن طريق وسائل الإعلام لافتا إلى أن الإجراءات لم تستغرق سوى أقل من ساعة.

وبين عبد طبال الرحيل أنه بدعوة من وجهاء وشيوخ منطقة الجزيرة قام بإجراء التسوية التي تمت بسهولة ويسر.

وتتواصل عملية التسوية خلال الأيام القادمة لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بتسوية أوضاعهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.