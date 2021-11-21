برونزية أولى لمنتخب المصارعة في بطولة العالم العسكرية

استهل منتخبنا العسكري (نادي الجيش) للمصارعة مشاركته في بطولة العالم العسكرية التي انطلقت منافساتها صباح اليوم في إيران بضمان لاعبنا أحمد ديركي برونزية وزن 65 كغ في المصارعة الحرة، على أن يستكمل بقية لاعبي المصارعة الحرة نزالاتهم اليوم وغداً، ففي وزن ٦١ كغ يلتقي لاعبنا عمر الخالدي مع لاعب أرميني، وفي وزن ٧٠ كغ يلتقي لاعبنا محمد المنجد مع لاعب تونسي، وفي وزن ٧٤ كغ يلتقي لاعبنا جلال مارديني مع لاعب إيراني، وفي وزن ٧٩ كغ يلتقي لاعبنا أنس الخالدي مع لاعب أرميني، وفي وزن ٨٦ كغ تغلب لاعبنا محمد فداء الاسطة على لاعب من سيرلانكا بالنقاط، وفي وزن ١٢٥ كغ يلتقي لاعبنا عمر صارم مع لاعب باكستاني.

المدير الفني لمنتخبنا العسكري عبد العزيز الخالدي أوضح لـ “البعث” أن الهدف الأساسي للتواجد في هذه البطولة العالمية، حصد الميداليات الملونة، وكسب جرعة احتكاك هامة للاعبين الذين يعوّل عليهم لإعادة أمجاد المصارعة السورية، مبيّناً أن انطلاقة منافسات البطولة شهدت مستويات متميزة من الدول المشاركة التي لها باع طويل في اللعبة من قبيل روسيا وإيران.

وحول إمكانية زيادة الغلة من الميداليات كشف الخالدي أن الفرصة قائمة للتتويج بمراكز متقدمة في نزالات المصارعة الحرة، ولاحقاً في المصارعة الرومانية كون لاعبينا في جاهزية عالية فنياً، ويمتلكون رغبة كبيرة في رفع علم الوطن في هذا المحفل العالمي، موجّهاً الشكر لإدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة على دعمهم لتحضير الفريق في الفترة الماضية، وإتاحة الفرصة له للتواجد في حدث بهذا الحجم، إضافة لاتحاد المصارعة الذي تعاون بشكل كبير طيلة مراحل الاستعداد.

الجدير بالذكر أن منتخبنا العسكري يشارك في البطولة بـ 13 لاعباً هم: محمد عبيد، فداء الأسطة، أحمد النكدلي، أنس الخالدي، عمر صارم، أحمد ديركي، عمر الخالدي، أسد الدين الأسطة، جلال مارديني، محمد المنجد، محمد فواز، زكريا الحايك، عبد الله عودة، يرافقهم المدربون: نوزت الصالح، عدنان الحايك، محمد ريحاوي، والحكمان الدوليان: محمد الفاعوري، ومازن قضماني.

مؤيد البش