صرف ٤ مليارات ليرة قيم أضرار حرائق باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

قاربت القيمة الإجمالية لتعويضات أضرار الحرائق التي صرفتها مديرية زراعة اللاذقية لغاية نهاية الأسبوع الماضي نحو ٤ مليارات ليرة. وبيّنت المديرية في تقريرها حول صرف التعويضات للمزارعين المتضررين أن الدفعة الثانية من التعويضات يتواصل صرفها للمزارعين المتضررين وقد بلغت قيمتها أكثر من 3.997 مليار ليرة سورية تشمل المزارعين المتضررين من الحرائق التي حدثت في الفترة من 9-10 تشرين الاول من العام الماضي، ووصل عدد المستفيدين الذين استلموا تعويضاتهم حتى الآن 12435 مزارعاً موزعين على 93 قرية في مناطق المحافظة كافة.

و أكدت المديرية أن عملية الصرف مستمرة وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده في المديرية ويتم التوزيع ضمن القرى المستهدفة وذلك من أصل المبلغ الإجمالي لتعويضات الدفعة الثانية البالغ حوالي 6.405 مليارات ليرة سورية وتعادل نسبة 25% من قيمة التعويضات التي تمّ صرف ماقيمته 50 % منها العام الماضي على أن يتم صرف باقي التعويضات العام القادم.