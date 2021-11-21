عملة نادرة تعود إلى 520 عاماً

اكتشف علماء آثار عملة نادرة قيمتها بنسان سُكت في عهد هنري السابع ملك إنجلترا الأسبق أثناء التنقيب في مقاطعة نيوفاوندلاند، وهي موقع مستعمرة إنجليزية سابقة في كندا، وسكت العملة في كانتربري البريطانية منذ أكثر من 520 عاماً في الفترة ما بين عامي 1493و1499.

وقالت حكومة نيوفاوندلاند: “إنها أقدم عملة إنجليزية يُعثر عليها في كندا، وربما جميع أمريكا الشمالية”.

واكتشفت العملة من قبل علماء كيوبيدز كوف بلانتيشن التاريخي، وهو موقع أثري فيما يعرف الآن بمدينة كيوبيد، وقال ويليام جيلبرت كبير علماء الآثار في الموقع: “بعض القطع الأثرية مهمة لما تخبرنا به عن الموقع، في حين أن البعض الآخر مهم لأنها تثير الخيال، وهذه العملة هي بالتأكيد واحدة من العملات المهمة والنادرة”.

وقال ستيف كروكر وزير السياحة والثقافة والفنون والترفيه في حكومة نيوفاوندلاند: “عُرفت الأهمية التاريخية لموقع كيوبيدز كوف بلانتيشن التاريخي الإقليمي منذ فترة طويلة وأثبتت قيمتها بالنسبة لصناعة السياحة المحلية”.