كل ما تحتاجه الأسرة في “مبادرة الخيرات” في المزة قريباً

دمشق – فاتن شنان

تسعى مجموعة “رجال وسيدات الأعمال الخاصة بمبادرة الخيرات” لإطلاق الدورة الحادية عشر منها، وذلك بغية المساهمة في التدخل الإيجابي لكسر حد الأسعار في الأسواق، وبين رئيس المبادرة الدكتور محمد الجبالي في تصريح خاص لـ”البعث” أن المبادرة الحالية ستكون في محافظة دمشق منطقة المزة خلال الشهر الحالي، وسيتم الإعلان عن افتتاحها بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال كافة الإجراءات القانونية والتجهيزات اللوجسيتية الخاصة بها، كما ستضم المبادرة أكثر من ثمانين مشترك من الشركة الصناعية المحلية التي أبدت رغبتها في المشاركة بكافة منتجاتها لتصل منتجاتهم إلى المواطنين مباشرة بأسعار مقبولة، منعاً لتعدد حلقات الوساطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتم حجز مساحة واسعة لإقامة المبادرة عليها، ولفت الجبالي إلى أن المبادرة انطلقت من مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية لرجال وسيدات الأعمال تجاه المواطنين لتقديم مساهمة فاعلة بتأمين كافة مستلزمات الأسرة وما تحتاجها بأسعار مخفضة لمواجهة موجة الغلاء التي تغزو الأسواق، إذ تلزم المبادرة جميع التجار والصناعيين المشاركين بتخفيضات حقيقية تتراوح نسبتها ما بين 20 إلى 50% على كافة المنتجات المعروضة تحت شعار “كل ما تحتاجه الأسرة ” من المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية والقرطاسية.