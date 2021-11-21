لجنة محروقات حلب تنفي وجود قوائم اسمية خاصة

حلب- معن الغادري

نفى علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي المختص لمجلس محافظة حلب قيام مجلس المحافظة والمكتب المختص بتسجيل لوائح اسمية خاصة للحصول على كمية 500 ليتر من المازوت المنزلي خارج البطاقة الإلكترونية بالسعر الجديد 1700 ليرة، مشيراً إلى أن استجرار مادة المازوت المنزلي أو الصناعي يكون عن طريق فرع محروقات حلب حصراً ووفق تعليمات الوزارة، داعياً إلى توخي الدقة في تداول المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حرصاً على المصلحة العامة، مؤكداً أن أي أمر يتعلق بزيادة المخصّصات وإمكانية إفادة المواطنين عبر تسجيل قوائم اسمية أو زيادة المخصّصات عبر التوزيع المباشر لن يكون سراً وسيتمّ الإعلان عنه ضمن القنوات الرسمية سواء لمجلس المحافظة أو فرع المحروقات.

وأشار مؤذن إلى أن دور محافظة حلب ينحصر في متابعة آليات العمل والتوزيع وتشديد الرقابة على مراكز التوزيع وقمع المخالفات.

من جهته أكد المهندس عبد الإله الندمان مدير فرع محروقات حلب عدم وجود أي قوائم اسمية خاصة أو استثناءات في ملف توزيع مادتي المازوت والغاز المنزلي.