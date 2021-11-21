مبادرة السلام السورية الروسية تكرم 70 تلميذاً من أبناء وبنات الشهداء

كرمت مبادرة السلام السورية الروسية اليوم 70 تلميذاً من أبناء وبنات الشهداء من المرحلة الابتدائية وذلك في حفل أقيم بمنتجع صحارى بريف دمشق.

وتضمن الحفل فقرات غنائية وفيلماً قصيراً يتحدث عن تضحيات الجيش العربي السوري ووقوف روسيا إلى جانب سورية في معركتها ضد الإرهاب.

مديرة المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء العميد لميس رجب أشارت في كلمة لها إلى أن مدارس أبناء وبنات الشهداء مؤسسة عريقة تعنى بأبناء وبنات الشهداء من الناحية التربوية والتعليمية والتثقيفية لافتة إلى الرعاية الدائمة التي يوليها السيد الرئيس بشار الأسد لأبناء الشهداء ليكونوا قدوة بالمجتمع ويساهموا في إعادة إعمار بلادهم.

سلوى شعبان عضو المبادرة أوضحت أن الفعالية استكمال لفعاليات سابقة للمبادرة في رعاية الطفولة ونشر المحبة مشيرة إلى أن أبناء وبنات الشهداء يقدمون دروساً في معاني العطاء والصبر لتبقى سورية صامدة.

وفي كلمة أبناء الشهداء ألقت الطفلة زينب ابنة الشهيد عهد ابراهيم قصيدة تتحدث عن عظمة الشهداء والمكانة التي ينالونها من خلال تضحياتهم.

حضر حفل التكريم اللواء بسام بري مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين والعقيد الكسي سافينكوف رئيس المركز الروسي للمصالحات والرائد ديانا بوغوسيان من المركز الروسي.