مشاريع مائية على الطاقة البديلة في ريف دمشق

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

مع معاناة أهالي وسكان ريف دمشق اليومية ونقص المياه وتلوثها، بدأت مؤسّسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها تنفيذ مشاريع مائية تعمل على الطاقة البديلة، والمشروع الأول محطة التناضح العكسي لتحلية المياه ووضعها بالاستثمار في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية الأكثر معاناة.

وحول هذا المشروع أوضح مدير عام مؤسّسة مياه دمشق وريفها المهندس سامر الهاشمي أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤمن مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجاً للمياه، وخاصة للمناطق المحررة، علماً أن هناك خطة عمل حالياً لتنفيذ العديد من المشاريع المائية وتحلية المياه المالحة الموجودة بالآبار، إضافة إلى مناهل لتأمين مياه الشرب للصهاريج المرخصة، مبيّناً أن مشروع المحطة المنجزة عبارة عن محطة متكاملة تقوم بتحلية المياه وتنقيتها وضخها لتغذية المناهل بطاقة إنتاجية تبلغ 15 م3 بالساعة، وتغذي نحو 50 ألف نسمة.

يُشار إلى أن هذه المحطة تتمّ تغذيتها الكهربائية عبر منظومة للطاقة البديلة تعتمد الطاقة الشمسية لتشغيل الغاطسات والمضخات والمحطة بالكامل، علماً أن هناك مشاريع مستقبلية على هذا النموذج في بعض المناطق المحتاجة للمياه وتنقية مياهها الموجودة، وبالطاقة البديلة يمكن الاستغناء عن الكهرباء وحلّ مشكلة الانقطاعات المائية وتأمينها للمواطنين في أي مكان.