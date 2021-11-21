مناقشات عادية وحضور قليل في مؤتمر اتحاد الطاولة

تفاءلت كوادر كرة الطاولة خيراً بمؤتمر اللعبة السنوي الذي عقد ظهر اليوم، لكن هذا التفاؤل تبدد من خلال الغيابات الكثيرة للخبرات والمدرب واللجان عن المؤتمر، خاصة أنه كانت هناك نية لدى تلك الكوادر لحجب الثقة عن الاتحاد الحالي، والسبب حسب قولهم تفرد رئيس الاتحاد بالقرارات، لكن الخوف من العقوبات هو الذي منع تلك الكوادر من الحضور وحجب الثقة.

الكوادر التي حضرت المؤتمر أبدت امتعاضها من تأخره لأكثر من ساعة ونصف بحجة عدم وصول بعض ممثّلي المحافظات، وما زاد الطين بلة تأخر أعضاء المكتب التنفيذي أيضاً عن الحضور، وكان الأجدى إبلاغ الكوادر بالحضور في الوقت المحدد، أو تغيير موعد المؤتمر.

على العموم، رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا شكر بطلتنا هند ظاظا لتمثيلها سورية في اولمبياد طوكيو، طالباً منها الاستعداد والتحضير منذ الآن للتأهل لاولمبياد باريس المقبل، كما شكر كافة الأبطال والبطلات الذين توّجوا ببطولة العرب، وتمنى من كافة الكوادر أن تعمل بمحبة مع بعضها، وأن تقف مع الاتحاد للارتقاء باللعبة، لاسيما أنه تنتظر اللعبة الكثير من المشاركات في السنوات المقبلة.

أما المداخلات فصبت بمعظمها حول الاهتمام بالمراكز التدريبية، وضرورة رفع أجور الحكام، وحول تدني إذن السفر، وأسباب إلغاء اللعبة في الأندية، ومن جهته رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أجاب عن كافة المداخلات، وقدم لمحة عما حققته اللعبة خلال العام الماضي من إنجازات، كما تم تكريم لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، والكوادر التدريبية والفنية الذين حققوا الميداليات في الاستحقاقات الخارجية.

عماد درويش