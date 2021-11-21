وزير التربية الإماراتي: محتوى تاريخي كبير بجناح سورية في إكسبو دبي

زار وفد إماراتي يرأسه وزير التربية والتعليم حسين الحمادي جناح سورية في معرض إكسبو 2020 دبي وجال في أقسامه واطلع على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة فيه من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وأبدى الوفد الزائر إعجاباً كبيراً بالمعرض الفني الجماعي الذي يستضيفه الجناح تحت عنوان “أنا السوري” حيث تمثل كل لوحة معروضة فيه وجهاً من سورية.

وقال الحمادي في تصريح له: “أسعدتني زيارة الجناح السوري والتعرف على أقدم الحضارات من خلال المعروضات الموجودة فهو يضم محتوى هائلاً من عظمة التاريخ السوري والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة السورية” منوهاً بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح السوري قبلة لزائري إكسبو 2020 دبي.

بدوره المفوض العام للجناح وسفير سورية لدى دولة الإمارات الدكتور غسان عباس أكد في تصريح مماثل خلال الجولة مع الوفد الإماراتي أن المشاركة السورية بفعاليات اكسبو 2020 دبي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي في إطار اهتمام دولي كبير بالمشاركة السورية في المعرض حيث زار الجناح السوري منذ انطلاقه وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض.

يشار إلى أن فريق عمل الجناح السوري يقوم إلى جانب التعريف بالثقافة والفنون السورية وبالتعاون مع الشركاء التجاريين للجناح من كبرى الشركات السورية في قطاعات متعددة بتنظيم لقاءات أعمال دورية مع وفود عربية ودولية بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء عالميين.

يذكر أن معرض إكسبو 2020 دبي يشارك فيه 192 دولة وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات متعددة الأطراف ويستمر لمدة ستة أشهر ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر.