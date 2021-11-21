35 ألف يورو لسيناريو أشهر مشروع سينمائي مُجهَض

يُطرح في مزاد تحتضنه باريس الاثنين السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الضخم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ينوي اقتباسه في سبعينيات القرن الفائت من رواية “دون”، وكان يُفترض أن يمثّل فيه الرسام سلفادور دالي والنجم آلان ديلون والمغني ميك جاغر وسواهم، لكنه أصبح أشهر مشروع سينمائي مُجهَض.

وأوضحت دار “كريستيز” التي تنظّم المزاد أن ثمن هذا السيناريو المرسوم الكبير العائد إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين والذي بدأت عرضه منذ الخميس “خُمّنَ بما بين 25 ألف يورو و35 ألفاً”، ويتضمن السيناريو المرسوم المعروف في اللغة السينمائية باسم “ستوريبورد” رسوماً ومخططات لما كان يجب أن يكون فيلماً سينمائياً.

وتولى تنفيذ هذه الرسوم نجم الشرائط المصورة الرسام الفرنسي موبيوس الذي توفي عام 2012 (واسمه الأصلي جان جيرو)، والرسام السويسري غيغر الذي ابتكر لاحقاً الوحش الشهير في فيلم “إيليين” (1979) قبل أن يفارق الحياة عام 2014.

وكان من المفترض أن يتولى موبيوس وغيغر الإدارة الفنية لهذا المشروع العملاق، وكان الهدف من السيناريو المرسوم “إثارة اهتمام شركات الإنتاج الأمريكية الكبرى”، وفقاً لدار “كريستيز”.

وكانت رواية “دون” الصادرة عام 1965 الأولى من سلسلة روايات خيال علمي مرجعية للكاتب الأمريكي فرانك هربرت، وأعادها إلى الأضواء هذه السنة الفيلم الذي اقتبسه منها المخرج الكندي دوني فيلنوف.

وكان المخرج الأمريكي ديفيد لينش أول من توصل إلى اقتباس الرواية سينمائياً لكن فيلمه الذي عُرض عام 1984 مُنيَ بفشل تجاري، ونظراً إلى أن اقتباس جودوروفسكي السينمائي للرواية في منتصف السبعينيات لم يرَ النور بسبب نقص التمويل، أصبح السيناريو المرسوم لمشروعه مرغوباً من هواة الخيال العلمي.

وأشارت “كريستيز” إلى أن “نسخاً قليلة أخرى” متوافرة بحسب علمها من السيناريو المرسوم، “إحداها بيعت في مزاد علني قبل بضع سنوات، فيما يحتفظ جودوروفسكي بأخرى، أما الثالثة فمنشورة جزئياً على الإنترنت”.

وكانت لجودوروفسكي الذي تجاوز التسعين اليوم طموحات كبيرة لهذا الفيلم، هو الذي اشتهر بعدد من الأفلام التجريبية، منها “إل توبو” (1970) و”ذي هولي ماونتن “(1973).