إيران: لسورية دور مهم في المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أهمية دور سورية في المنطقة.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم “إن سورية تعد أحد اللاعبين المهمين الذين لا يمكنهم شطبهم في العالم العربي ومن ضمنها المنظمات الإقليمية والمنظمات المتعلقة بالدول العربية ومنها جامعة الدول العربية” مشيراً إلى أن بلاده إضافة إلى روسيا ترحبان بذلك الأمر وتعتبرانه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وحول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي القادمة مع مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا قال خطيب زادة إنه يجب أن تركز تلك المفاوضات على إلغاء الحظر الجائر عن الشعب الإيراني.

ورداً على التصريحات التي أدلت بها بعض الدول الأوروبية قبيل بدء المفاوضات النووية أوضح خطيب زادة أن بعض الدول لديها بعض الحسابات الخاطئة في مواقفها الإعلامية خلال الأيام القريبة من بدء محادثات فيينا بينما تدرك الأطراف الأخرى جيداً أن تركيزنا ينصب على رفع العقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية المفروضة على إيران.

ومن المقرر استئناف المحادثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد في فيينا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

من جهة ثانية وبشأن الاجتماع المرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال المتحدث الإيراني إن مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي سيزور طهران اليوم ونأمل أن تكون هذه الزيارة بناءة مثل الزيارات السابقة.