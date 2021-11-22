استقرار عدد المراجعين بأعراض كورونا في مشفى دمشق

ذكر مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) الدكتور أحمد عباس أن عدد مراجعي المشفى بشكوى أعراض مشابهة لأعراض كورونا مستقر منذ نحو شهر ويتراوح بين 30 و40 شخصاً يومياً.

وبين الدكتور عباس أن نسبة إشغال العناية المشددة لا تزال 99 بالمئة مشيراً إلى وجود 60 مريض كورونا في المشفى حالياً بينهم 16 مريضاً في العناية المشددة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمشفى دمشق المخصص لمرضى كورونا إلى 90 سرير عزل بينهم 18 سرير عناية مشددة وفق عباس الذي بين أن المشفى يستقبل الحالات المتوسطة والشديدة فقط.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الأعراض الشائعة حالياً تنفسية وهضمية وتظاهرات عصبية إضافة إلى التعب والوهن العام وفقدان شديد في الشهية واضطراب في حاستي الشم والتذوق كانعدام أو زيادة فيهما أو تغير في الرائحة والطعم.

وعن عدد حالات الفطر الأسود الموجودة في المشفى بين الدكتور عباس وجود 16 مريضاً في القسم المخصص لذلك ومدة الاستشفاء طويلة.

وخصص مشفى دمشق الشهر الماضي قسماً لمرضى الفطر الأسود بطاقة استيعابية 20 سريراً قابلاً للتوسع في حال الحاجة.

في الأثناء، بدأت النمسا اليوم الاغلاق الرابع على مستوى البلاد لتكون أول دولة في غرب أوروبا تعيد فرض هذا الإجراء القاسي لمواجهة ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الحكومة النمساوية قولها إن معظم الأماكن التي يتجمع فيها الناس مثل المطاعم والحانات لن تفتح أبوابها لمدة عشرة أيام مبدئيا وربما لـ 20 يوما مشيرة إلى أن أسواق عيد الميلاد ستغلق أبوابها أيضا بعد أن كانت قد فتحت للتو.

كما أغلقت الفنادق أبوابها أمام النزلاء الذين لم يكونوا فيها وقت سريان الإغلاق العام وهذه أول مرة يفرض فيها إغلاق عام منذ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

يشار إلى أن الآف الأشخاص تظاهروا يوم السبت الماضي في العاصمة النمساوية فيينا رفضا لإعلان الحكومة إغلاقا عاما في البلاد بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا وفرض التطعيم باللقاحات اجباريا اعتبارا من شباط المقبل.

إلى ذلك، أعلن معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة شانغهاي جيونشي للعلوم البيولوجية عن تطوير دواء صيني مضاد لكوفيد19 أطلق عليه (جي اس 16) دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية خارج البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن يان جينغ هوا الباحث بمعهد علم الأحياء الدقيقة قوله اليوم “يعتبر دواء (جي اس 16) أول جسم مضاد أحادي النسيلة لكوفيد19 في العالم يستخدم لإجراء تجارب سريرية على الأشخاص الأصحاء وإنه تم استخدام الدواء للعلاج الطارئ في 15 دولة وإرسال أكثر من 500 ألف جرعة إلى الخارج” لافتاً إلى أن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية خصصت أيضا ثلاثة آلاف جرعة من الدواء لعلاج المرضى المصابين بكوفيد19 في البلاد.