الريشة الطائرة تناقش همومها والتفاؤل يحيط بمستقبلها

يعقد اتحاد الريشة الطائرة صباح غد مؤتمره السنوي في قاعة الاجتماعات بالاتحاد الرياضي العام، وفي جعبة كوادره مناقشة الكثير من الأمور التي تهم اللعبة، أملاً بالحفاظ على الإنجازات التي حققتها، سواء في نشاطها المحلي أو الخارجي للمنتخبات والأندية، خاصة في الفئات العمرية، ومن المتوقع طرح الصعوبات التي تعاني منها اللعبة في المحافظات، وسيكون أهمها: قلة التجهيزات وارتفاع ثمنها في الأسواق المحلية، وقلة الصالات التدريبية بالمحافظات، إضافة إلى عدم وجود مدربين بمستوى جيد، وعدم فاعلية اللجان الفنية في بعض المحافظات.‏

وبالنسبة للمشاركات الخارجية، وبعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات العربية، عادت ريشتنا من جديد لتؤكد أحقيتها في المنافسة كبداية تعتبر أكثر من جيدة، على أمل أن تكون المشاركات القادمة أكثر حصاداً ونوعاً في الألقاب والميداليات، ما يوجب على اتحاد اللعبة دعم لاعبيه، وتحضيرهم للبطولات القادمة، كما تأمل كوادر اللعبة بأن يكون الاهتمام أكثر من قبل الاتحاد الرياضي العام عبر تأهيل ﻻعبين وﻻعبات من الجيل الجديد الناشئ لسد فراغ المكان الذي خلفه اللاعبون القدامى، وتوفير فرص تدريبية لهم من خلال معسكرات محلية وخارجية.

وستكون أهم التوصيات، حسب مصادر “البعث”: المطالبة بإقامة معسكرات طويلة الأمد للفئات العمرية الصغيرة، وزيادة عدد المشاركات الخارجية ذات الفائدة الفنية الجيدة، والعمل على إيفاد مدربين وحكام لاتباع دورات تدريبية خارجية، وكذلك إقامة معسكرات خارجية للاعبي الفئات العمرية، واستقدام مدرب أجنبي مطوّر يمتلك خبرة فنية عالية، إضافة إلى دورات تأهيل مختلفة للمدربين.

عماد درويش