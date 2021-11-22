ساغاتيليان: الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين سورية وأرمينيا إلى مستوى نوعي

أكد نائب رئيس برلمان أرمينيا إيشخان ساغاتيليان أن سورية تمكنت من التغلب على المحن والصعاب بفضل قيادتها وإرادة شعبها مشيرا إلى الدور التركي المزعزع للاستقرار في المنطقة عبر انتهاكه وحدة وسيادة أراضي دولها.

وأبدى ساغاتيليان خلال استقباله سفير سورية في أرمينيا محمد حاج إبراهيم اليوم استعداده لبذل كل جهد للارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين إلى مستوى نوعي جديد لافتا إلى انتخابه رئيساً للجانب الأرمني في مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية.

وأكد نائب رئيس برلمان أرمينيا أهمية الدبلوماسية البرلمانية والتعاون بين أرمينيا وسورية في المحافل الدولية معربا عن استعداده لدعم تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

من جانبه أكد السفير حاج ابراهيم أن العلاقات بين سورية وأرمينيا هي علاقات أخوة مشدداً على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية الزيارات المتبادلة بما فيها أعضاء مجموعة الصداقة السورية الأرمنية لدى برلماني البلدين وأشارا إلى الخطوات الرامية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وخاصة زيادة حجم التجارة بينهما.