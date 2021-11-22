شي: الحوار والشراكة بين الصين ودول آسيان ضرورة للسلام الإقليمي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحوار وبناء الشراكات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان أفضل من المواجهة وبناء التحالفات ويسهم في تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة.

وخلال احتفال اليوم بالذكرى الثلاثين لعلاقات الحوار بين الآسيان والصين قال شي وفقاً لوكالة شينخوا: “إن الحفاظ على السلام هو المصلحة المشتركة الأعظم فيما بيننا والتطلع الأهم لشعوب جميع الدول لذا يجب علينا أن نكون عناصر بناء وحماية للسلام في المنطقة”.

وأضاف شي: “علينا أن نمارس التعددية الحقيقية ونلتزم بمبدأ حل الشؤون الدولية والإقليمية من خلال الحوار بيننا جميعاً”.

وشدد شي على أن بلاده تعارض بحزم الهيمنة وسياسة القوة وتسعى وراء التعايش الودي مع دول الجوار ولن تسعى إلى الهيمنة أبداً أو ممارسة التنمر على الدول الأصغر.