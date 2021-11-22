فوز الحزب الاشتراكي الموحد برئاسة مادورو في بالانتخابات المحلية الفنزويلية

أعلن رئيس المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا بيدرو كالزاديلا اليوم فوز مرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الذي يرأسه نيكولاس مادورو في الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت أمس.

ونقلت قناة تيليسور الفنزويلية عن كالزاديلا قوله: إن مرشحي الحزب الاشتراكي الموحد حققوا الفوز في 20 ولاية من أصل 23 فيما حققت المعارضة فوزاً في ثلاث ولايات فقط” مبيناً أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41.80 بالمئة.

من جهته قال الرئيس مادورو في تصريح له: إنه لم يزعج العملية الانتخابية أي شيء وكان المراقبون الدوليون يتحركون بحرية في جميع أنحاء البلاد للتحقق من العملية الانتخابية وإنه انتصار للشعب المتواضع.. شعب فنزويلا النبيل الذي عانى من حرب طاحنة.

وشارك ملايين الفنزويليين في الانتخابات البلدية والمحلية التي شهدت إقبالاً جيداً في ظل مشاركة قوى المعارضة وحضور مراقبين دوليين حيث دعي 21 مليوناً من أصل30 مليون فنزويلي للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم.