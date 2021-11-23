استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بالقذائف الصاروخية

الحسكة – البعث:

استُهدِفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة اليوم بقذائف صاروخية. وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

وبينت المصادر أنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وتعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لديرالزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في عدة مناطق بالجزيرة السورية ولاسيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات وبالتنسيق مع مرتزقتها من ميليشيا “قسد”.

في سياق متصل، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 110 آليات من قاعدته في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد الغير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأمريكي واتجه نحو شمال العراق.

وأضافت المصادر إن رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السادس من الشهر الحالي أكبر رتل آليات لقواتها المحتلة مؤلف من 270 آلية وذلك من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد الغير الشرعي.

وفي الحسكة طوقت ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي الشارع العام بحي النشوة الغربية غرب مدينة الحسكة في محاولة منها على ازالة كافة البسطات والمحال التي تبيع المحروقات ولاسيما مادة المازوت والذي يتزايد الطلب من قبل الأهالي في هذه الاثناء من اجل التدفئة.

وأفادت مصادر أهلية بأن الميليشيا استقدمت قوة اضافية مدججة بالأسلحة الرشاشة وحاولت فك تظاهر المواطنين الذين احتشدوا ضد الميليشيا في الشارع العام في وقت لاذت دوريات الميليشيا على الفرار نتيجة موجة المتظاهرين الكبيرة التي اجبرتهم على الهروب .

وكانت قرية العطالة جنوب المحافظة قد تصدت يوم أمس لأكثر من خمسة وثلاثين سيارة عسكرية تابعة للميليشيات التي قامت بمصادرة عدد من الاليات والشاحنات الصغيرة التابعة للأهالي في حين اختطفت الميليشيا ثلاثة شبان من نفس القرية واقتادتهم الى جهة مجهولة.

الجيش يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة في القامشلي

في سياق متصل، اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي ومنعه من المرور باتجاه المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز في محيط قرية عاكولة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترض رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلي وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

استمرار عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور

إلى ذلك، تواصلت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور لليوم التاسع على التوالي والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لينضم مئات الأشخاص إلى عملية التسوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعبر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم عن ارتياحهم لإجراء هذه التسوية التي تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية حيث بين أسعد البكر وإبراهيم الحمادة وعلي العفين أنهم قدموا لتسوية وضعهم بالمركز في الصالة الرياضية والعودة لاستكمال خدمتهم في صفوف الجيش العربي السوري.

وأشار عبد الحميد المحمد ومحمد الصالح وسالم الخلف إلى أن إجراءات التسوية تمت بكل سهولة وأنها تتيح لهم الآن العودة إلى قريتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن أمضوا أكثر من 7 سنوات بعيداً عن ذويهم ومنازلهم.

بدوره أشار عبد الله السطام أحد وجهاء قبيلة البكارة إلى أنه ووجهاء وشيوخ العشائر يعملون على التواصل مع أبناء العشائر في منطقة الجزيرة السورية ممن تشملهم التسوية ودعوتهم للانضمام إليها وتسهيل وصول من يرغب منهم إلى مركز التسوية الذي يشهد إقبالاً كبيراً ما يؤكد رغبة جميع أبناء المنطقة في العودة إلى حضن وطنهم ودولتهم التي هي الضامن الأوحد لأمنهم واستقرارهم وفق تعبيرهم.

وبدأت في الـ 14 من تشرين الثاني الجاري عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور حيث احتشد المئات على مدار اليوم في الصالة الرياضية للانخراط في التسوية التي ستتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية.