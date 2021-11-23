تشرين يحافظ على صدارة الدوري الكروي الممتاز…والشغب يعود للمدرجات

حافظ فريق تشرين على صدارته لترتيب الدوري الممتاز بكرة القدم بفوزه على مضيفه عفرين بهدف نظيف سجله محمد كامل كواية، وذلك ضمن الجولة السادسة من المسابقة التي أقيمت مبارياتها ظهر ومساء اليوم، بهذا الفوز رفع تشرين رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد عفرين عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه الفتوة بثلاثة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تشرين في دمشق، حيث سجل ثلاثية البرتقالي علي رمضان في الدقيقة 58 وخالد المبيض في الدقيقة62 ومحمد رأفت مهتدي في الدقيقة 90+7، فيما سجل هدفي الفتوة عدي جفال في الدقيقة67 ومحمد زينو في الدقيقة89، ليرفع الوحدة بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني فيما تراجع الفتوة للمركز الثاني عشر بخمس نقاط.

واستمر الاتحاد بمسلسل نتائجه السلبية بهزيمته الثقيلة أمام مضيفه الوثبة بثلاثية نظيفة سجلها أنس البوطة في الدقيقة24 وصبحي شوفان في الدقيقة80 وعبد الرزاق البستاني في الدقيقة90+5، ليستقر الاتحاد في المركز قبل الأخير بأربع نقاط ويرتقي الوثبة للمركز الثالث ب11نقطة.

وعاد الجيش من رحلته إلى اللاذقية بفوز كبير على مضيفه حطين بأربعة أهداف لاثنين ، سجل رباعية الجيش رامي عامر في الدقيقة31 وأحمد الأحمد في الدقيقة 64 ومحمد الواكد في الدقيقة84 ومحمد البري في الدقيقة90+4 فيما سجل هدفي حطين مثنى عرقاوي في الدقيقة63 ومحمد قلفاط في الدقيقة80 ، بهذا الفوز بات رصيد الجيش إحدى عشرة نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد حطين عند سبع نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب البعث في جبلة فرض الكرامة التعادل على أصحاب الأرض بهدف لكل منهما، فرغم تقدم جبلة عبر حسن العويد في الدقيقة 24 إلا أن إبراهيم الزين عادل النتيجة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة45، ليرفع جبلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس والكرامة إلى ثماني نقاط في المركز السادس.

كما خطف الطليعة نقطة التعادل من أرض مضيفه حرجلة بهدف لكل منهما، حيث كان الحرجلة البادئ في التسجيل عبر سليمان رشو في الدقيقة 50 إلا أن هدفا متأخرا من زاهر خليل في الدقيقة81 كان كفيلا بجعل رصيد الطليعة ثماني نقاط في المركز الثامن وحرجلة خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

في حماة لم يستغل النواعير استقباله للشرطة على أرضه وبين جماهيره ليكتفي بتعادل بهدف لمثله، تقدم الشرطة أولا عبر حاتم النابلسي في الدقيقة27 قبل أن يدرك منير بدر التعادل للنواعير في الدقيقة69، ليصبح رصيد الفريقين ست نقاط في المركزين التاسع والعاشر مع أفضلية فارق الأهداف للنواعير.

وبعيدا عن النتائج والترتيب فإن أسوء ماحملته مباريلت المرحلة كان عودة الشغب ليضرب بقوة في ملاعبنا ، وتحديدا في مباراة الوحدة والفتوة التي شهدت تحطيم كراسي المدرجات وتخريب بعض المرافق في الملعب ، وذلك كاعتراض من الجماهير على قرارات التحكيم التي باتت شماعة لهذه الظاهرة التي تحتاج وقفة جدية في قادم الأيام.

“البعث”