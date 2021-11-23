غروسي: عازمون على مواصلة التعاون مع إيران بشكلٍ شفّاف

أكَّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من طهران أن وكالته “عازمة على مواصلة التعاون مع إيران بشكلٍ شفّاف”.

وأعلن غروسي في مؤتمرٍ صحفيٍّ مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مناقشة العديد من الملفات، ونريد إيجاد نقاطٍ مشتركةٍ، ونسعى للوصول إلى نتائجَ إيجابية”.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أكد اليوم عدم مشاهدة أي انحرافٍ في البرنامج النووي الإيراني”.

وأشار إلى عزم إيران على أن “توظف قدراتها ضمن البرنامج النووي بشكلٍ يخدم مصلحة الشعب الإيراني”.

ووصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفد المرافق له إلى طهران، مساء أمس الاثنين، حيث كان في استقباله نائب رئيس منظمة الطاقة النووية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي كذلك وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، “لاستعراض القضايا العالقة مع إيران، وآخر المستجدات بشأن التعاون الثنائي بين الجانبين”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنّ “مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي سيزور إيران على الأرجح قريباً”.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري قد أكَّد أن القضية الأساس هي إلغاء الحظر اللاقانوني، وأنه على أميركا “أن تضمن عدم خروجها من الاتفاق النووي مجدداً”.

كما أشار باقري إلى أن هذه المحادثات لن تشمل الموضوع النووي، وإنما ستنحصر بموضوع رفع العقوبات غير القانونية الموضوعة على إيران.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه طهران والدول الغربية، لاستئناف المحادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.